İsrail'de Arap İttifakına Getirilen Seçim Yasağı İptal Edildi

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Mansur Yavaş'tan Çarpıcı İddia: 21 Mart'ta Büyük Bir Provokasyon Olacak!

Mansur Yavaş 600 Bin Dolarlık Senet Olayındaki İlginç Detayı Anlattı

CHP'li İnce, 24 Haziran'ı Hatırlatıp Sordu: Siz O Kuyruklarda Zengin İnsan Gördünüz mü?