İsrail'de Arap seçmen son 20 yılın en büyük katılımını gösterdi: Meclisin yüzde 21'i Arapların oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsrail'de Arap seçmen son 20 yılın en büyük katılımını gösterdi: Meclisin yüzde 21'i Arapların oldu - Son Dakika Dünya

İsrail'de Arap seçmen son 20 yılın en büyük katılımını gösterdi: Meclisin yüzde 21'i Arapların oldu

6 saat önce

İsrail'deki Arap siyasi partilerin seçmenleri son seçimde yüzde 64,7 ile son 20 yıldaki en yüksek katılımı gösterdi.

İsrail'de Arap seçmen son 20 yılın en büyük katılımını gösterdi: Meclisin yüzde 21'i Arapların oldu, System.String[]

İsrail'deki Arap siyasi partili seçmenlerin yüzde 64,7si son seçimde sandığa giderek son 20 yıldaki en yüksek katılımı gösterdi.


Başbakan Benjamin Netanyahu'nun politikalarına ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerine öfkeli olan Arap siyasi hareketinin farklı partileri ortak liste üzerinde anlaşıp 120 sandalyeli mecliste 15 vekil sokmayı başardılar.

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İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:26 
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