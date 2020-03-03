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İsrail'de Arap seçmen son 20 yılın en büyük katılımını gösterdi: Meclisin yüzde 21'i Arapların oldu
6 saat önce
İsrail'deki Arap siyasi partilerin seçmenleri son seçimde yüzde 64,7 ile son 20 yıldaki en yüksek katılımı gösterdi.
İsrail'deki Arap siyasi partili seçmenlerin yüzde 64,7si son seçimde sandığa giderek son 20 yıldaki en yüksek katılımı gösterdi.
Başbakan Benjamin Netanyahu'nun politikalarına ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerine öfkeli olan Arap siyasi hareketinin farklı partileri ortak liste üzerinde anlaşıp 120 sandalyeli mecliste 15 vekil sokmayı başardılar.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:26
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