İsrail'de Arap seçmen son 20 yılın en büyük katılımını gösterdi: Meclisin yüzde 21'i Arapların oldu

İsrail'deki Arap siyasi partili seçmenlerin yüzde 64,7si son seçimde sandığa giderek son 20 yıldaki en yüksek katılımı gösterdi.



Başbakan Benjamin Netanyahu'nun politikalarına ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerine öfkeli olan Arap siyasi hareketinin farklı partileri ortak liste üzerinde anlaşıp 120 sandalyeli mecliste 15 vekil sokmayı başardılar.