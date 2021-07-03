İsrail'de arazi yangını: 15 araç küle döndü - Son Dakika

İsrail'in Tiberya kentindeki bir arazide çıkan yangının otoparka sıçraması sonucu en az 15 araç alevlere teslim oldu.

İsrail'in Tiberya kentinin güneyindeki bir arazide yangın çıktı. Alevler, çevredeki otoparka sıçrarken, büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangında park halindeki en az 15 araç alev alev yandı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.