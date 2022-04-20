İsrail'de aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" yapmalarına izin çıkmadı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'de aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" yapmalarına izin çıkmadı

20.04.2022 16:51
İsrail'de aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" yapmalarına izin çıkmadı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, aşırı sağcı Yahudi grupların işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" yapmasına polisin izin vermeyeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, aşırı sağcı Yahudi grupların işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" yapmasına polisin izin vermeyeceğini açıkladı.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bennett, Kamu Güvenlik Bakanı Omer Bar-Lev, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve polis şefiyle yaptığı toplantının ardından yürüyüşe katılacağını açıklayan aşırı sağcı İsrail milletvekili Itamar Ben-Gvir'in Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sembolik Şam Kapısı'na gelmesine izin verilmemesi kararı aldı.

"Ucuz siyasetin insan hayatını riske etmesine ve Ben-Gvir'in provokasyonuna müsaade etmeyeceğini" aktaran Bennett, "bayrak yürüyüşünün" İsrail'in Doğu Kudüs'ün işgalini kutladığı 28 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisine yaptıkları "bayrak yürüyüşüne" olumsuz yanıt aldı. Ancak, gruplar polisin kararına rağmen yürüyüşü düzenleyeceklerini açıkladı.

İsrail polisi, Batı Kudüs'ten sembolik Şam Kapısı'na giden yolu kapattı.

Geçen yıl bayrak yürüyüşü çatışmayla sonuçlanmıştı

İsrail polisi korumasında geçen yıl Şam Kapısı'nda toplanan yaklaşık 5 bin fanatik Yahudinin, "Araplara ölüm" sloganlarıyla yaptıkları bayrak yürüyüşü olaylara yol açmıştı.

Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu fanatik Yahudiler, bölgede gerilimi artırmıştı.

İsrail polisinin, "bayrak yürüyüşü"nü protesto eden Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişi yaralanmıştı.

Olaylar üzerine Gazze'den İsrail'e roket atılmış, İsrail de hava saldırısıyla karşılık vermişti.

YORUMLAR
500
İsrail, fanatik Yahudilerin Ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermeyecek İsrail, fanatik Yahudilerin Ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermeyecek İsrail askerleri, Batı Şeria'da gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti İsrail askerleri, Batı Şeria'da gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti

Naftali Bennett, Doğu Kudüs, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'te 'bayrak yürüyüşü' yapmalarına izin çıkmadı - Son Dakika


Son Dakika
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
16:43 Cesur doktor, Rus saldırısında yaralanan kadına vücudunu kalkan olarak kullandı!
16:38 Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti!
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 17:01:57. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" yapmalarına izin çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement