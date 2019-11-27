İsrail'de askeri helikopter alev alev yandı
6 saat önce
İsrail'de acil iniş yapan askeri helikopter alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:19 Kaynak: İHA
İsrail'de acil iniş yapan askeri helikopter alev alev yandı.
İsrail'in güneyindeki Negav bölgesinde askeri bir helikopter acil iniş yaptı. Acil iniş yapan helikopter alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi. Yayınlanan görüntülerde helikopterin enkazının alev alev yandığı görülüyor. - TEL AVİV
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