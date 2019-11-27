Son Dakika Haberleri: İsrail'de askeri helikopter alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa İsrail'de askeri helikopter alev alev yandı - Son Dakika

İsrail'de askeri helikopter alev alev yandı

6 saat önce

İsrail'de acil iniş yapan askeri helikopter alev alev yandı.

İsrail'de askeri helikopter alev alev yandı, System.String[]

İsrail'de acil iniş yapan askeri helikopter alev alev yandı.


İsrail'in güneyindeki Negav bölgesinde askeri bir helikopter acil iniş yaptı. Acil iniş yapan helikopter alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi. Yayınlanan görüntülerde helikopterin enkazının alev alev yandığı görülüyor. - TEL AVİV

İsrail, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:19 Kaynak: İHA
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