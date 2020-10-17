İsrail'de Azerbaycanlılar ile Ermenistanlılar arasında kavga çıktı - Son Dakika

İsrail'de yaşayan Azerbaycan ve Ermenistan asıllı iki grup arasında Batı Kudüs yakınındaki trafik kazasıyla başlayan kavga gerilime neden oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için konvoy halinde Tel Aviv'den Batı Kudüs'e hareket etti.

Grup, İsrail'in Azerbaycan'a silah satışını protesto etmek isteyen Ermenistan asıllı İsraillilerin oluşturduğu konvoy ile Batı Kudüs yakınında karşılaştı.

Ermenistan asıllıların konvoyundaki bir araç, İsrail vatandaşı Azerbaycanlıların oluşturduğu konvoydaki araca çarptı.

Kaza sonrası gerginliğin artması nedeniyle iki grup arasında kısa süreli kavga yaşanırken, İsrail polisinin olay yerine gelmesiyle olaylar büyümeden yatıştırıldı.

İsrail'de yaşayan Azerbaycan toplumunun temsilcilerinden Vasıf Musayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kavganın Ermenistanlıların kaza sonrası Azerbaycanlı gruba hakaret etmesi nedeniyle başladığını anlattı.

İsrail'de yaşayan Azerbaycan asıllı Yahudiler, perşembe günü Ermenistan saldırılarına tepki göstermek için Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva kentinde gösteri düzenlemişti.

İsrail'de 100 bine yakın Azerbaycanlı Yahudi yaşıyor

İsrail'in birçok kentinde 100 bine yakın Azerbaycan asıllı Yahudi'nin yaşadığı belirtiliyor.

Bu Yahudilerin çoğunun Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından yaşanan süreçte İsrail'e göç ettiği ifade ediliyor.

Azerbaycan'da yaşayan Yahudi nüfusunun ise 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.