İsrail'de BAE bayrakları dalgalandırıldı - Son Dakika

İsrail'in Netanya kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail bayrakları yan yana dalgalandırıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Mohammed Bin Zayed, 3 gün önce ABD Başkanı Donald Trump'ın aracılığı ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Anlaşma sonrası İsrail'deki Netanya belediyesi, kentin ana caddesinde BAE ve İsrail bayrakları dalgalandırdı.

Öte yandan, 3 gün önce BAE ile İsrail arasında imzalanan anlaşma, Filistinli taraflarca büyük tepkiyle karşılandı. Filistinliler, anlaşmayı Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirdi. - TEL AVİV