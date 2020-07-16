İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - Son Dakika

Gösterinin ardından bazı yolları trafiğe kapatan protestocularla polis arasında arbede yaşanmış, 50 kişi gözaltına alınmıştı.

Siyah Bayraklılar'ın öncülüğünde, 14 Temmuz'da yine binlerce kişinin katılımıyla Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde gösteri düzenlenmişti.

Netanyahu hükümetinin Kovid-19 salgınından etkilenen sektörlere yeterli yardımı yapmadığı gerekçesiyle 11 Temmuz'da Tel Aviv 'de düzenlenen gösteriye binlerce kişi katılmıştı.

İsrail'de Kovid-19 salgını nedeniyle giderek artan işsizlik ve hakkındaki yolsuzluk davası sebebiyle Netanyahu karşıtı gösterilerdeki artış dikkati çekiyor.

"Siyah Bayraklılar" olarak bilinen grup tarafından Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

İsrailliler, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinden istifa etmesi talebiyle Batı Kudüs 'te gösteri düzenledi.

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