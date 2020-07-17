İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - Son Dakika

"Siyah Bayraklılar" olarak bilinen grup tarafından Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

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