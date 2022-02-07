Üye Girişi
İsrail'de başsavcılık görevine ilk kez kadın bir hukukçu getirildi - Son Dakika

İsrail'de başsavcılık görevine ilk kez kadın bir hukukçu getirildi

07.02.2022 16:59
İsrail'de başsavcılık görevine ilk kez kadın bir hukukçu getirildi

İsrail hükümeti, Başsavcılık pozisyonuna ülke tarihinde ilk kez kadın bir hukukçu olan Gali Baharav-Miara'yı atadı.

İsrail hükümeti, Başsavcılık pozisyonuna ülke tarihinde ilk kez kadın bir hukukçu olan Gali Baharav-Miara'yı atadı.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun bugünkü oturumunda Yüksek Mahkeme'nin kabineye sunduğu üç isimden Gali Baharav-Miara'nın seçildiği belirtildi.

İsrail Adalet Bakanı Gideon Sa'ar, ülke tarihinde bu pozisyona ilk defa bir kadının atandığına dikkat çekerek, kendisinin "bu görev için en uygun isim olduğuna inandıkları için seçildiğini" paylaştı.

Baharav-Miara'nın Tel Aviv'de bir hukuk firmasında görev yaptığı, öte yandan Devlet Savcılığı'nın sivil bölümünde 30 yıldan uzun süredir görev aldığına dikkat çekildi.

Yeni başsavcı önünde büyük dosyalar

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, kabine toplantısında yaptığı konuşmasında, Pegasus casus yazılımına ilişkin skandal karşısında kamunun yasa koruyucularına karşı güvenin yitirildiği bir zamanda başsavcılık görevinin önem arz ettiğini belirterek, "Haberler, demokraside kabul edilemez feci bir duruma işaret ediyor. Bu siber araçlar halka karşı kullanılmak için değil terör ve ağır suçlarla mücadele için geliştirildi. Derin, şeffaf ve hızlı bir soruşturma yürüteceğiz. İsrail'in vatandaşları, hükümeti ve kurumları yanıt bekliyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail'de yaklaşık altı yıldan sonra ocak sonunda görevi sona eren Başsavcı Avichai Mendelblit, eski Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları ve sonrasındaki davaları takip etmişti.

Yeni Başsavcı Baharav-Miara'nın masasında Netanyahu hakkında devam eden yolsuzluk davaları bekliyor. Ayrıca, İsrail polisinin Pegasus casus yazılımını, Netanyahu'nun basın danışmanları, eski bakanlar, belediye başkanları, önde gelen işadamları, avukatlar ve gazeteciler gibi çok sayıda kişiye yönelik mahkeme kararı olmaksızın yasa dışı biçimde kullandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma da yeni başsavcının önündeki diğer bir dosya.

Dünyada patlak veren İsrail üretimi Pegasus skandalı ülkesine de geldi

Catalist gazetesinin 18 Ocak'ta yayımladığı, "İsrail polisinin, Pegasus'u devlet görevlileri, iş adamları ve muhalif protesto gruplarını izlemek için mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandığı" yönündeki haber ülkede tartışma yaratmıştı. Tartışma gazetenin bugünkü haberiyle büyüdü.

Haberde, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avener Netanyahu, Netanyahu'nun basın danışmanları, Netanyahu'nun yolsuzluk soruşturmalarındaki sanık iş adamı Iris Elovitch, aynı davayla ilişkili telekomünikasyon şirketlerinin yöneticileri, İsrail'deki Netanya, Holon, Kiryat Ata gibi kentlerin belediye başkanlarının İsrail polisi tarafından Pegasus yazılımıyla mahkeme kararı olmaksızın dinlendiği iddia edildi.

Bunun yanı sıra gazeteciler, sendikacılar, iş insanları, avukatlar, bazı protesto hareketlerinin liderlerine uzanan geniş bir listenin İsrail polisi tarafından yasal çerçeve dışında izlendiği öne sürüldü.

Netanyahu yolsuzluk davaları

İsrail'de 1996-1999 ve 2009-2021 yıllarında toplam 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, ülkede en uzun süreli başbakanlık görevinde bulunan siyasetçi olma özelliğini taşıyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, Naftali Bennett'in liderliğindeki koalisyon hükümetinin 13 Haziran'da güvenoyu almasıyla başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Mahkeme, Pegasus, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de başsavcılık görevine ilk kez kadın bir hukukçu getirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:52 Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 17:08:29. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'de başsavcılık görevine ilk kez kadın bir hukukçu getirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement