İsrail'de Bennett'in Netanyahu ile yeni hükümet kurmayı değerlendirdiği iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'de Bennett'in Netanyahu ile yeni hükümet kurmayı değerlendirdiği iddia edildi

16.06.2022 22:01
İsrail'de Bennett'in Netanyahu ile yeni hükümet kurmayı değerlendirdiği iddia edildi

İsrail Başbakan Naftali Bennett'in koalisyon hükümetinin meclis çoğunluğunu yitirmesinin ardından ana muhalefet lideri Binyamin Netanyahu ile alternatif bir hükümet kurmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

İsrail Başbakan Naftali Bennett'in koalisyon hükümetinin meclis çoğunluğunu yitirmesinin ardından ana muhalefet lideri Binyamin Netanyahu ile alternatif bir hükümet kurmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) siyasi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Bennett, bugün Tel Aviv'deki konutunda siyasi danışmanı Aharon Shaviv ile "parlamento içinde ana muhalefet partisi Likud ile yeni bir hükümet kurulmasını ele aldığı toplantılar" gerçekleştirdi.

Başbakanlık ofisinin toplantıları doğruladığı ancak Likud ile alternatif bir hükümet kurulmasının görüşüldüğünü yalanladığı belirtildi. Başbakanlık ofisi, açıklamasında "(Likud ile alternatif hükümet) Toplantıda gündeme gelmedi. Başbakan, devlet işlerini ve mevcut koalisyon hükümetinin devamını ele aldı." ifadelerine yer verdi.

Haberde, Naftali Bennett'in liderlik ettiği koalisyon hükümetinin, meclis çoğunluğunu yitirdiği hatırlatıldı.

Bennett liderliğindeki sağ parti Yamina (7 milletvekili) ve koalisyon içindeki diğer sağ partilerin, Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisi (30 milletvekili) ile ittifak yapması halinde hükümetin güvenoyu için gerekli 61 milletvekiline ulaşamayacağına işaret edildi.

Bennett ve Netanyahu'nun alternatif bir hükümet için koalisyon ortağı Gideon Saar liderliğinde mecliste 6 milletvekiliyle temsil edilen Tikva Hadaşa'nın (Yeni Umut) desteğine ihtiyaç duyacağı ifade edildi.

Ayrıca Likud Partisinin, koalisyondan ayrıldığını açıklayan Yamina Milletvekili Nir Orbach'tan, Likud'un parlamentoya getirmeye hazırlandığı "meclisin feshi" yasa teklifine destek vermesini istediği paylaşıldı.

İsrail'de 8 partiden oluşan koalisyon hükümeti 61 milletvekilinin desteğiyle Haziran 2021'de kurulmuştu.

Başbakan Naftali Benett'in liderlik ettiği Yamina Partisinden Milletvekili Idit Silman, "yeterince sağ siyaset izlemediği" gerekçesiyle nisan ayında koalisyondan ayrıldığını açıklamıştı. Bu durumda, muhalefet ve iktidarın meclisteki sandalye sayısı 60'a 60 şeklinde eşitlenmişti.

Yamina'dan Nir Orbach da geçen günlerde koalisyondan desteğini çektiğini açıklamıştı.

İsrail, koalisyon ve hükümet krizleriyle son 41 ayda 4 kez seçim yapmıştı.

YORUMLAR
500
İsrail, ABD Başkanı Biden'a lazer savunma sistemini sunmayı planlıyor İsrail, ABD Başkanı Biden'a lazer savunma sistemini sunmayı planlıyor İsrail, Gazze'deki 2 bin Filistinliye çalışma izni verecek İsrail, Gazze'deki 2 bin Filistinliye çalışma izni verecek
Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Bennett'in Netanyahu ile yeni hükümet kurmayı değerlendirdiği iddia edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:55 Sağlık çalışanlarının mali haklarını düzenleyen ve emekli maaşlarında iyileştirmeler içeren kanun teklif Meclis'te kabul edildi
21:43 Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi
21:20 Elon Musk, 2024'teki ABD Başkanlık seçimlerinde destekleyeceği ismi açıkladı
19:26 Ağbaba İzmir'deki vatandaşlarla bir araya geldi: 10 liralık kahve aldım, eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
20:17 Acun Ilıcalı Berat Özdemir'i istedi, Trabzonspor teklifi reddetti
20:05 Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 22:07:42. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'de Bennett'in Netanyahu ile yeni hükümet kurmayı değerlendirdiği iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement