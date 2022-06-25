İsrail'de, Bennett-Lapid koalisyonu döneminde yerleşim birimleri inşaatı yüzde 62 arttı - Son Dakika
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İsrail'de, Bennett-Lapid koalisyonu döneminde yerleşim birimleri inşaatı yüzde 62 arttı

25.06.2022 01:31
İsrail'de, Bennett-Lapid koalisyonu döneminde yerleşim birimleri inşaatı yüzde 62 arttı

İsrailli insan hakları örgütü "Peace Now" (Barış Şimdi), Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinin Naftali Bennett öncülüğündeki koalisyon hükümeti döneminde yüzde 62 oranında arttığını ortaya koydu.

İsrailli insan hakları örgütü "Peace Now" (Barış Şimdi), Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinin Naftali Bennett öncülüğündeki koalisyon hükümeti döneminde yüzde 62 oranında arttığını ortaya koydu.

Örgüt, internet sitesinde, söz konusu dönemde inşa edilen yerleşim birimlerine ilişkin bir rapor yayımladı.

Buna göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşim birimleri inşaatları, Binyamin Netanyahu hükümeti dönemine kıyasla yüzde 62'lik artış gösterdi.

Raporda, Filistinlilerin ev ve diğer mülklerinin yıkılmasının yine aynı dönemde yüzde 35 oranında arttığı ve 6 Yahudi yerleşim üssü (karavan ve konteyner evlerden oluşan ve İsrail kanunlarına göre de yasa dışı kabul edilen küçük yerleşim birimleri) kurulduğu kaydedildi.

Örgütün raporunda, koalisyon hükümetinin, özellikle Filistin'in kalkınması ve devamlılığı için gerekli fırsatları, iki devletli çözüm formülünü ve siyasi bir çözüme varılması şansını yok eden bir dizi stratejik planı desteklediği ifade edildi.

İnsan hakları örgütlerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 660 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yapılaşması yasa dışı yerleşim yeri olarak kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de, Bennett-Lapid koalisyonu döneminde yerleşim birimleri inşaatı yüzde 62 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'de, Bennett-Lapid koalisyonu döneminde yerleşim birimleri inşaatı yüzde 62 arttı - Son Dakika
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