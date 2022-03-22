İsrail'de bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'de bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

22.03.2022 18:41
İsrail'de bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İsrail'in güneyinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in güneyinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, ülkenin güneyindeki Beerşeba (Bi'rus Seba) kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda biri 50 yaşında bir kadın 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, kimliği hakkında ayrıntıya yer verilmedi.

Ayrıca İsrail basınına yansıyan haberlerde, saldırının kentteki bir ticaret merkezinde gerçekleştiği, yaralananlar arasında bir kadın benzin istasyonu çalışanının da bulunduğu kaydedildi.

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İsrail, Kamu, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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