- İsrail'de binlerce dönümlük orman kül oldu - Son Dakika

- İsrail'de binlerce dönümlük orman kül oldu

HAYFA - İsrail'de çıkan orman yangınında binlerce dönümlük alan küle döndü.

Hayfa kentinde bulunan Karmel Dağları'nda orman yangını çıktı. Yetkililer, yangına müdahale etmek için 8 yangın söndürme uçağı ve yüzlerce itfaiye personelinin gönderildiğini açıklarken, yangında 6 bin dönümden fazla alanın küle döndüğünü duyurdu. Yetkililer, yangının Kiryat Taboon bölgesinde bulunan doğalgaz deposuna doğru ilerlediğini ve şiddetli rüzgar nedeni ile kontrol altına alınamadığını ifade etti.