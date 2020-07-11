- İsrail'de binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti - Son Dakika

- İsrail'de binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti

- İsrail'de binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti İsrail'de binlerce kişi korona virüs salgını döneminde ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini protesto etti.

- İsrail'de binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Irak'ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi

TEL AVİV - İsrail'de binlerce kişi korona virüs salgını döneminde ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini protesto etti.

İsrail ekonomisi korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiyor. Başkent Tel Aviv'de bulunan Rabin Meydanı'nda bir araya gelen 10 bine yakın kişi, korona virüs salgını döneminde yaşanan ekonomik krizi protesto etti. Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin salgın döneminde verdiği sözleri tutmadığını ifade ederken, yanlış politika izlemek ile suçladı. Protestocular, Başbakan Netanyahu ve Finans Bakanı Israel Katz'ın salgında ulusal ekonomiyi destekleme sözü verdiklerini hatırlatarak, maddi olarak zor durumda olduklarını vurguladılar.

Göstericiler, "Bu gece politikacılara meydandan uzak durması çağrısında bulunuyoruz. Politikacıların bizler için çalışmaya yeterli vakitleri vardı. Bu protestoyu düzenleyenler ne sağcılar ne de solcular sadece halk" ifadelerini kullandılar. Protestocular hükümete güvenmediklerini ve protestolara devam edeceklerini açıkladı.

Öte yandan, İsrail'de korona virüs salgının başladığı Mart ayından bu yana işsizlik oranı yüzde 21 artış gösterirken, vaka sayılarının artması ile birçok kısıtlama geri getirildi. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 37 bin 464'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 354'e ulaştı.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 23:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İsrail'de binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:53 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:51 Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
23:53
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
21:51
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
18:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 00:07:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - İsrail'de binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]