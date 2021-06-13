Netanyahu kaybetti, eline bayrağı alan kendini sokağa attı - Son Dakika

İsrail'de yolsuzluk iddialarının hedefinde olan Başbakan Binyamin Netanyahu, Meclis'ten güven oyu alamamasının ardından başbakanlık görevine veda etti. Siyasi krizin ardından Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğünde kurulan koalisyon 1 oy farkla güvenoyu aldı.

NETANYAHU'NUN GİDİŞİNİ KUTLADILAR

Böylelikle çok sayıda kişi, aylardan bu yana protesto ettikleri Netanyahu'nun görevden düşmesini meşalelerle kutlamak için sokağa çıktı. Genelde seçim zaferlerinin ardından oluşan görüntüler, Netanyahu'nun gitmesinin ardından oluştu. Başkent Tel Aviv'de bulunan Rabin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Netanyahu döneminin sona erişini kutladı. Göstericiler ellerinde İsrail bayrakları ile "Güle güle Bibi" yazılı pankartlar taşıdı.

ÜZÜLENLER DE VARDI

Bazı göstericiler ise meydana köpük sıkarak, diğer göstericilere parti havasında kutlama yaptırdı. Tel Aviv Belediye Binası ise İsrail Bayrağı silüeti ile aydınlatıldı. Kudüs'te ise Başbakanlık Konutu'nun dışında yüzlerce kişi, Netanyahu yanlısı protesto düzenledi.

8 PARTİDEN OLUŞUYORLAR

Bennet ve Lapid öncülüğündeki sağ, sol, merkezci ve Arap toplamda 8 partiden oluşan koalisyon hükümeti 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu'nda yapılan oylamada, 60 milletvekilinin lehte, 59 milletvekilinin ise aleyhte oy vermesi ile güvenoyu almıştı.