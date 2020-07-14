İsrail'de binlerce protestocu, yolsuzlukla suçlanan Netanyahu'nun istifasını istedi - Son Dakika

İsrail'de binlerce protestocu, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun dışında toplanarak istifasını istedi.



İsrail'de yolsuzlukla suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkiler dinmiyor. Kudüs'teki Başbakanlık konutunun dışında bir araya gelen binlerce protestocu, Netanyahu'nun istifa etmesini talep etti. Protestocular, Netanyahu için bir soruşturma komisyonu kurulması ve demokrasi ile hukukun üstünlüğünün korunması için çağrıda bulundu. Bazı protestocular, "İstifa et", "rüşvet, sahtekarlık, güven ihlali" şeklinde slogan atarken, bazı protestocular ise kontrol noktalarını kırmaya çalışınca olay yerinde gerilim arttı. Protestocular ile polis arasında çatışma çıktı. Protestonun ardından Ben Maimon Caddesi ve Paris Meydanı kavşağı trafiğe kapatıldı. - TEL AVİV