İsrail'de bir milletvekili daha koalisyondan desteğini çekeceğini açıkladı - Son Dakika
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İsrail'de bir milletvekili daha koalisyondan desteğini çekeceğini açıkladı

13.06.2022 19:56
İsrail'de bir milletvekili daha koalisyondan desteğini çekeceğini açıkladı

İsrail'de koalisyon üyesi Milletvekili Nir Orbach işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan İsrailli yerleşimciler için ceza kanunu uygulama süresini uzatan işgal yasa tasarısı Meclisten geçene kadar hükümetten desteğini çekeceğini açıkladı.

İsrail'de koalisyon üyesi Milletvekili Nir Orbach işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan İsrailli yerleşimciler için ceza kanunu uygulama süresini uzatan işgal yasa tasarısı Meclisten geçene kadar hükümetten desteğini çekeceğini açıkladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre Başbakan Naftali Bennett'in sağdaki Yamina Partisi'nden Milletvekili Orbach, Mecliste hükümetle birlikte oy kullanmayacağını bildirdi.

Haberde, Orbach'ın "ceza kanununun işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan İsrail vatandaşı yerleşimciler için uygulanmasını sağlayan olağanüstü halin temmuz sonrasına uzatılmasına ilişkin yasa tasarısı Meclisten geçene kadar koalisyondan desteğini çekeceği" aktarıldı.

Orbach'ın Meclisin feshedilmesi lehinde de oy kullanmayacağını açıkladığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail basınındaki haberlere göre Orbach, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yerleşim yerlerine ilişkin yasaların lehinde oy kullanacağını duyurdu.

İsrail'de koalisyon hükümeti, geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan İsrailli yerleşimciler için ceza kanunu uygulama süresini uzatan işgal yasa tasarısını parlamentodan geçirememişti.

Meclisteki 120 milletvekilinden 58'i "hayır", 52'si "evet" oyu kullanmıştı. Yasa tasarısının bu hafta yeniden Meclise geleceği belirtildi ancak hangi gün olacağına dair bilgi verilmedi.

İsrail hükümetinin zorlu sınavı: Yahudi yerleşimci yasası

İsrail'de son dönemde Meclis çoğunluğunu yitiren 8 partili koalisyon hükümeti için söz konusu yasa, sınav niteliğinde kabul ediliyor.

Yasa, "İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da yaşayan İsrailli yerleşimcilerin, o tarihten bu yana aynı bölgedeki Filistinlilerin aksine İsrail askeri mahkemeleri yerine sivil mahkemelerde yargılanması ve ceza alması halinde sivil cezaevinde kalması, sosyal güvenlik sisteminden faydalanması gibi ayrıcalıkları sağlayan olağanüstü halin düzenli olarak 5 yılda bir uzatılmasını" öngörüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail askeri kanunlarıyla yargılanıyor.

Son olarak 2017'de yürürlüğe giren ve 5 yılda bir yenilenmesi gereken Yahudi yerleşimci yasasının süresi haziran sonunda doluyor.

Hükümet düşebilir

Geçen hafta düzenlenen oturumda, İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi koalisyon ortağı Birleşik Liste'den (Ra'am) bir milletvekili aleyhte oy kullanmıştı. Parti lideri Mansur Abbas dahil üç milletvekili ise yasa tasarısına çekimser oy vermişti.

Koalisyondan desteğini çeken ardından kararından dönen sol Meretz Partisi'nden Filistin asıllı Milletvekili Rina Zuabi ve koalisyon ortağı İsrail İşçi Partisi'nden Filistin asıllı Milletvekili İbtisam Mara'ana da aleyhte oy kullanmıştı.

İsrail'de koalisyon hükümeti 8 partinin bir araya gelmesiyle oluşan 61 milletvekili sayısıyla Haziran 2021'de kurulmuştu.

Başbakan Naftali Benett'in liderlik ettiği sağdaki Yamina Partisi'nden Milletvekili Idit Silman, "yeterince sağ siyaset izlemediği" gerekçesiyle nisan ayında koalisyondan ayrıldığını açıklamıştı. Bu durumda, muhalefet ve iktidar Mecliste 60'a 60 şeklinde eşitlenmişti.

Filistin asıllı İsrail vatandaşı Zuabi ise geçen hafta önce koalisyondan ayrıldığını daha sonra kararından vazgeçtiğini açıklamıştı.

İsrail basını, ana muhalefet partisi Likud'un lideri Binyamin Netanyahu'nun hükümeti devirmek için kulis yaptığına yer vermişti.

İsrail, koalisyon ve hükümet krizleriyle son 41 ayda 4 kez seçim yapmıştı.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de bir milletvekili daha koalisyondan desteğini çekeceğini açıkladı - Son Dakika

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