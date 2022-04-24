İsrail'de bir Yahudi'yi öldürmekle suçlanan Filistinliye müebbet hapis cezası - Son Dakika
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İsrail'de bir Yahudi'yi öldürmekle suçlanan Filistinliye müebbet hapis cezası

24.04.2022 17:32
İsrail'de bir Yahudi'yi öldürmekle suçlanan Filistinliye müebbet hapis cezası

İsrail mahkemesi, geçen yıl bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlanan Filistinli Halil Duveykat'ı (46) müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İsrail mahkemesi, geçen yıl bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlanan Filistinli Halil Duveykat'ı (46) müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İsrail'in orta kesimindeki Petah Tikva kentinde 26 Ağustos 2021'de bıçaklı saldırı düzenleyerek bir İsraillinin ölümüne neden olmakla suçlanan ve tutuklu yargılanan Duveykat'ın duruşması bugün Lid kentine bağlı Merkez Mahkemesinde yapıldı.

Mahkeme, Duveykat'a müebbet hapis ve 280 bin şekel (yaklaşık 90 bin dolar) para cezası verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Rucib köyü sakinlerinden Duveykat'a verilen ceza ile müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinlilerin sayısının 550'ye yükseldiği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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