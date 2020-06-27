İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi - Son Dakika

İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi

İsrail'de BM'ye ait araçta, cinsel ilişki skandalı meydana geldi. Kırmızı elbiseli bir kadın, üniformalı kişinin kucağında otururken görüntülendi. Aracın BM'ye ait olduğunun ortaya çıkması sonrasında konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Birleşmiş Milletler, İsrail'de bir BM aracında kaydedilen ve bir görevliyle bir kadını cinsel ilişki halinde gösterdiği öne sürülen video nedeniyle soruşturma başlattı.

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Tel Aviv'de işlek bir caddede araç kırmızı ışıkta beklerken bir apartmandan çekildiği tahmin edilen 18 saniyelik video, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

KIRMIZI ELBİSELİ KADIN, ASKERİN KUCAĞINA OTURUYOR

Videoda 4x4 araçta, kırmızı elbiseli bir kadın, üniformalı bir kişinin kucağında oturuyor. Aracın ön koltuğunda bir kişi daha bulunurken, üzerinde "UN" (BM) harfleri bulunan arabanın sürücüsü görünmüyor. BM, araçtaki kişilerin kimlik tespitinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, BBC'ye yaptığı açıklamada videodaki görüntüleri "iğrenç" diye tanımladı.

BM SÖZCÜSÜ: BU İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER, TEMSİL ETTİĞİMİZ HER ŞEYE AYKIRI

Dujarric, "Şoke edici bu görüntüler, temsil etiğimiz her şeye ve BM personeline atfedilen cinsel istismar olaylarıyla mücadele için yaptığımız her şeye aykırı" dedi.

Sözcü, videoda görülen kadının cinsel ilişki işçisi olup olmadığının soruşturma sonunda açığa çıkacağını söyledi.

BM personeli, cinsel istismar konusunda sıkı kurallara tabi. Bu kurallara aykırı davrandığı tespit edilen personel disiplin cezasına çarptırılabiliyor.

Kuralları ihlal edenler o ülkeden çekilebiliyor, BM Barış Gücü operasyonlarından men edilebiliyor. Ancak personel hakkında dava açılması, personelin görev yaptığı ülkenin yetkisinde.

Son yıllarda BM personeline yönelik sık sık cinsel istismar suçlamaları yöneltiliyor. Genel Sekreter Antonio Guterres suçlamaların ardından bu konuda "sıfır hoşgörü" politikası uygulama taahhüdünde bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler, İsrail, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:12 

Son Dakika Dünya İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi - Son Dakika Dünya

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