İsrail'de bugüne kadar 101 maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika
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İsrail'de bugüne kadar 101 maymun çiçeği vakası tespit edildi

19.07.2022 17:13
İsrail'de bugüne kadar 101 maymun çiçeği vakası tespit edildi

İsrail'de şu ana kadar görülen maymun çiçeği virüsü vaka sayısının 101 olduğu duyuruldu.

İsrail'de şu ana kadar görülen maymun çiçeği virüsü vaka sayısının 101 olduğu duyuruldu.

İsrail Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, virüsün ateş, içi su dolu kabarcıklar ve şişmiş lenf düğümleri gibi semptomlara neden olduğu ifade edildi.

Şu ana kadar 101 vaka tespit edildiğine yer verilen açıklamada, bakanlığın, dünyadaki verileri takip ettiği ve farklı ülkelerin sağlık kurumlarıyla temas halinde olduğu kaydedildi.

Bakanlık, maymun çiçeği aşısı üreten bir firmayla 12 bin doz aşı satın almak üzere anlaşıldığını, bunlardan 2 bin dozun derhal, 10 bin dozun ise ilerleyen haftalarda ülkeye ulaşacağını aktardı.

Açıklamada, firmanın adına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'de ilk maymun çiçeği vakası mayıs ayında tespit edilmişti.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde yıl başından bu yana 39 ülkede 50 ülke veya bölgede 3 binin üzerinde tespit edilmiş vaka bulunurken, hastalık nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de bugüne kadar 101 maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'de bugüne kadar 101 maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika
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