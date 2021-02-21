İsrail'de çevre felaketi: Akdeniz'den gelen öbek öbek katran sahile vurdu

İsrail'de Akdeniz'den gelen öbek öbek katran, 190 kilometrelik sahil şeridine vurdu.

İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, bu olayı ülke tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biri olarak nitelendirdi.

Sivil toplum kuruluşları, sahillerde petrole bulanmış kaplumbağa ve kuş ölülerine rastlanıldığını bildirdi.

Katran öbeklerinin temizlenmesinin aylar, hatta yıllar almasından endişe ediliyor.

Sahillerin temizlenmesi için başlatılan çalışmalara binlerce gönüllü ve asker katılıyor.

Ayrıca halktan sahillerden uzak durmaları istendi.

Katran öbeklerinin nereden geldiği henüz bilinmiyor. İsrailli yetkililer, bu maddelerin bir gemiden gelmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Katranların kaynağının yaklaşık 50 kilometre açıktan geçen bir gemiden 11 Şubat'taki fırtına sırasında boşalmış olabileceği belirtiliyor.

Sorumlu geminin izini sürmek için uydu görüntüleri ve dalga modelleri kullanılıyor.

Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel, dokuz geminin soruşturulduğunu açıkladı.

İsrail hükümeti, milyonlarca dolara varabilecek tazminat almak için yasal işlem yapmayı düşünüyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da katran öbeklerinin vurduğu plajlardan birine gelerek, hasar incelemesi yaptı.

İsrail'in güneyindeki bir plaja, Perşembe günü 17 metre uzunluğunda yüzgeçli bir balina ölüsü vurdu.

İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, balinaya yapılan otopside, petrol bazlı siyah bir sıvının tespit edildiğini söyledi.

Ancak bir yetkili, balinada tespit edilen sıvının, sahile vuran katranla aynı kaynaktan gelip gelmediğini söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.