İsrail'de çifte saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
TEL AVİV - İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahla etrafa ateş açan, ardından araçla ezme eylemi gerçekleştiren sürücü etkisiz hale getirildi. Olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahla etrafa ateş açan ve Kaufmann Caddesi'nde araçla ezme eylemi gerçekleştiren sürücü etkisiz hale getirildi. Saldırıda bir turistin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı açıklanırken, yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. İsrail medyası, saldırganın Arap kasabası Kafr Qassem'den bir İsrail vatandaşı olduğunu ve bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.
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