İsrail'de Daha Fazla Filistinli İşçiye Giriş İzni Verilme Planı Askıya Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'de Daha Fazla Filistinli İşçiye Giriş İzni Verilme Planı Askıya Alındı

20.06.2022 14:23
İsrail'de Daha Fazla Filistinli İşçiye Giriş İzni Verilme Planı Askıya Alındı

KUDÜS, 20 Haziran (Xinhua) -- Filistinli militanların Cumartesi günü Gazze Şeridi'nden roket fırlatmasının ardından İsrail Pazar günü Gazze Şeridi'ndeki Filistinli işçilerin İsrail'e giriş izinlerinin genişletilmesi planını askıya aldı.

KUDÜS, 20 Haziran (Xinhua) -- Filistinli militanların Cumartesi günü Gazze Şeridi'nden roket fırlatmasının ardından İsrail Pazar günü Gazze Şeridi'ndeki Filistinli işçilerin İsrail'e giriş izinlerinin genişletilmesi planını askıya aldı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, yaptığı durum değerlendirmesinin ardından verilen izin sayılarının artırılmasının askıya alınmasına karar verdi" denildi.

İsrail Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2007'den beri İsrail ve Mısır ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerden 2000 kişiye daha, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'da çalışma izni verileceğini duyurmuştu. Emir Pazar günü yürürlüğe girebilirdi. İsrail'in resmi rakamlarına göre, şu anda Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusundan yaklaşık 12.000 kişinin çalışma ve ticaret amacıyla Gazze dışına çıkmasına izin veriliyor. İsrail ordusu, iki ay boyunca sınır çatışmalarının durulmasının ardından Cumartesi günü, Gazze Şeridi'nden ateşlenen bir roketin İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından İsrail'in güneyindeki Aşkelon'da engellenmesinden saatler sonra savaş uçaklarının Gazze'deki Hamas askeri bölgelerini vurduğunu söyledi. Roket saldırısını hiçbir Filistinli grup üstlenmedi ve herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmedi.

YORUMLAR
500
İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin imha edildiğini açıkladı İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin imha edildiğini açıkladı
Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Daha Fazla Filistinli İşçiye Giriş İzni Verilme Planı Askıya Alındı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:34 Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
20:29 İsrail'de koalisyon ortakları erken seçim kararı aldı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak
20:12 Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüştü: Faaliyetlerini sonlandırın
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
19:53 İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 20:53:13. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'de Daha Fazla Filistinli İşçiye Giriş İzni Verilme Planı Askıya Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement