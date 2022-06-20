İsrail'de Daha Fazla Filistinli İşçiye Giriş İzni Verilme Planı Askıya Alındı

KUDÜS, 20 Haziran (Xinhua) -- Filistinli militanların Cumartesi günü Gazze Şeridi'nden roket fırlatmasının ardından İsrail Pazar günü Gazze Şeridi'ndeki Filistinli işçilerin İsrail'e giriş izinlerinin genişletilmesi planını askıya aldı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, yaptığı durum değerlendirmesinin ardından verilen izin sayılarının artırılmasının askıya alınmasına karar verdi" denildi.

İsrail Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2007'den beri İsrail ve Mısır ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerden 2000 kişiye daha, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'da çalışma izni verileceğini duyurmuştu. Emir Pazar günü yürürlüğe girebilirdi. İsrail'in resmi rakamlarına göre, şu anda Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusundan yaklaşık 12.000 kişinin çalışma ve ticaret amacıyla Gazze dışına çıkmasına izin veriliyor. İsrail ordusu, iki ay boyunca sınır çatışmalarının durulmasının ardından Cumartesi günü, Gazze Şeridi'nden ateşlenen bir roketin İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından İsrail'in güneyindeki Aşkelon'da engellenmesinden saatler sonra savaş uçaklarının Gazze'deki Hamas askeri bölgelerini vurduğunu söyledi. Roket saldırısını hiçbir Filistinli grup üstlenmedi ve herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmedi.