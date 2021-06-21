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İsrail'de Delta varyantı nedeniyle okullarda Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

İsrail'de Delta varyantı nedeniyle okullarda Kovid-19 vakaları artıyor

21.06.2021 19:28
İsrail'de Delta varyantı nedeniyle okullarda Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

İsrail'de ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı nedeniyle okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmaya devam ettiği bildirildi.

İsrail'de ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı nedeniyle okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmaya devam ettiği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, ülkedeki okullarda geçen hafta Kovid-19 vakaları üç kat arttı.

Haberde, okullarda geçen hafta 164 öğrenci ve 16 görevlide Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin okullarda görülen Kovid-19 vakalarının yüzde 70'inin Delta varyantı kaynaklı olduğuna inandığı kaydedildi.

İsrail'de 6 Haziran'dan itibaren 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanmıştı.

Aktif vaka sayısında artış görüldü

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 387'ye yükseldi.

Haziran, İsrail, India, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de Delta varyantı nedeniyle okullarda Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika


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