İsrail'de Delta varyantının yayılması nedeniyle kapalı alanlarda maske zorunluluğu yeniden getirildi - Son Dakika

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden uygulama kararı aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun bugün öğleden sonra yeniden uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

7 yaşından küçük çocukların ise kapalı alanlarda maske takma zorunluluğundan muaf tutulduğu ifade edildi.

Ayrıca, açık alanlarda yapılan geniş katılımlı organizasyonlarda da maske takılması tavsiyesinde bulunuldu.

Günlük vakalarda artış sürüyor

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının İsrail'de hızlı yayılması nedeniyle günlük Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dün ülkede 227 yeni vaka tespit edildi ve bu, 7 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 872'ye yükseldi.