Son Dakika Haberleri: İsrail'de denizde boğulan işçi Ordu'da defnedildi
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İsrail'de denizde boğulan işçi Ordu'da defnedildi

2 saat önce

İsrail'de denizde boğulan Abdülmecit Öztürk'ün (49) cenazesi memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

İsrail'de denizde boğulan işçi Ordu'da defnedildi, System.String[]
İsrail'de denizde boğulan Abdülmecit Öztürk'ün (49) cenazesi memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce bir inşaat firmasında çalışmak için İsrail'in Tel Aviv şehrine giden ve 2 Haziran'da serinlemek için girdiği denizde boğulan Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi.
Öztürk'ün cenazesi, otopsi ve diğer işlemlerin ardından yakınları tarafından Yenikent Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından üç çocuk babası Öztürk için Ekincik Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Abdülmecit Öztürk'ün cenazesi, namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:21 Kaynak: AA
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