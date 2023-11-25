İsrail'de deprem etkisi yaratan sözler: Gerekiyorsa rehine ailelerini hapse atın

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2020 yılında ülkesine dönen ve havalimanında Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından karşılanan eski İsrail ajanı Pollard, 7 Ekim saldırılarında Hamas tarafından rehin alınan İsraillilerin ailelerini kızdıracak açıklamalara imza attı.

"REHİNELERE 'ÇENENİZİ KAPALI TUTACAKSINIZ' DENMELİYDİ"

Rehinelerin ailelerinin savaşa müdahale etmesinin engellenmesi gerektiğini söyleyen Pollard, tepki çeken açıklamasında "İsrail savaş ilan ettiğinde hükümetin yapması gereken ilk şey, OHAL ilan etmek ve tüm rehinelere şunu söylemekti: 'Çenenizi kapalı tutacaksınız, yoksa biz sizin yerinize kapatırız'" ifadelerini kullandı.

"REHİNE POSTERLERİNİN HEPSİ ZEHİRLİ BİRER OK"

Rehine ailelerinin uluslararası toplum ve İsrail solcuları tarafından hükümete karşı bir silah olarak kullanıldığını ima eden eski İsrail ajanı, "Eğer rehine ailelerini susturmak için hapse atmak gerekiyorsa öyle olsun. Bir savaş durumundayız." ifadelerini kullandı. İsrailli rehinlerin posterlerinin asla asılmaması gerektiğini öne süren Pollard, "Onların hepsi zehirli birer ok" dedi.

TEPKİ YAĞIYOR: HAPSE GERİ GÖNDERİLMELİ

Kısa süre içinde viral hale gelen açıklama, sosyal medyada öfkeye neden oldu. Kullanıcılar açıklamanın 'utanç verici' olduğunu, İsrail'in kendi vatandaşlarını bile umursamadığını vurgularken bazı yorumcular Pollard'ın hapishaneye geri gönderilmesi gerektiğini yazdılar.

İSRAİL, SERBEST BIRAKILMASI İÇİN YILLARCA UĞRAŞMIŞTI

İsrail istihbaratına gizli belgeler temin ederken yakalanan Jonathan Pollard, ABD'de ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanmış ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Pollard, İsrail hükümetinin yıllarca süren lobi çalışmalarının sonucunda 2020 yılında ülkesine dönmüş ve İsrail kimliği almıştı.