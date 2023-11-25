 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'de deprem etkisi yaratan sözler: Gerekiyorsa rehine ailelerini hapse atın - Son Dakika

İsrail'de deprem etkisi yaratan sözler: Gerekiyorsa rehine ailelerini hapse atın

1985'te Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde çalışırken İsrail için ajanlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, 2015 yılında şartlı olarak tahliye edilen Jonathan Pollard yaptığı son açıklama ile İsrail gündemine oturdu.

25.11.2023 - 11:55,  Güncelleme: 12:34
Abone Ol

2020 yılında ülkesine dönen ve havalimanında Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından karşılanan eski İsrail ajanı Pollard, 7 Ekim saldırılarında Hamas tarafından rehin alınan İsraillilerin ailelerini kızdıracak açıklamalara imza attı.

"REHİNELERE 'ÇENENİZİ KAPALI TUTACAKSINIZ' DENMELİYDİ"

Rehinelerin ailelerinin savaşa müdahale etmesinin engellenmesi gerektiğini söyleyen Pollard, tepki çeken açıklamasında "İsrail savaş ilan ettiğinde hükümetin yapması gereken ilk şey, OHAL ilan etmek ve tüm rehinelere şunu söylemekti: 'Çenenizi kapalı tutacaksınız, yoksa biz sizin yerinize kapatırız'" ifadelerini kullandı.

İsrail'de deprem etkisi yaratan sözler: Gerekiyorsa rehine ailelerini hapse atın

"REHİNE POSTERLERİNİN HEPSİ ZEHİRLİ BİRER OK"

Rehine ailelerinin uluslararası toplum ve İsrail solcuları tarafından hükümete karşı bir silah olarak kullanıldığını ima eden eski İsrail ajanı, "Eğer rehine ailelerini susturmak için hapse atmak gerekiyorsa öyle olsun. Bir savaş durumundayız." ifadelerini kullandı. İsrailli rehinlerin posterlerinin asla asılmaması gerektiğini öne süren Pollard, "Onların hepsi zehirli birer ok" dedi.

TEPKİ YAĞIYOR: HAPSE GERİ GÖNDERİLMELİ

Kısa süre içinde viral hale gelen açıklama, sosyal medyada öfkeye neden oldu. Kullanıcılar açıklamanın 'utanç verici' olduğunu, İsrail'in kendi vatandaşlarını bile umursamadığını vurgularken bazı yorumcular Pollard'ın hapishaneye geri gönderilmesi gerektiğini yazdılar.

İsrail'de deprem etkisi yaratan sözler: Gerekiyorsa rehine ailelerini hapse atın

İSRAİL, SERBEST BIRAKILMASI İÇİN YILLARCA UĞRAŞMIŞTI

İsrail istihbaratına gizli belgeler temin ederken yakalanan Jonathan Pollard, ABD'de ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanmış ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Pollard, İsrail hükümetinin yıllarca süren lobi çalışmalarının sonucunda 2020 yılında ülkesine dönmüş ve İsrail kimliği almıştı.

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İnsan Hakları İsrail'de deprem etkisi yaratan sözler: Gerekiyorsa rehine ailelerini hapse atın - Son Dakika


Son Dakika
11:55 İsrail'de deprem etkisi yaratan sözler: Gerekiyorsa rehine ailelerini hapse atın
11:49 Türk futbolunda şike depremi! Süper Lig ekibinin başkanı iddiaları doğruladı
10:44 Kuş gribi Japonya'da yeniden hortladı! 40 bin kanatlı hayvan itlaf edilecek
11:40 Cezaevine giren Nihal Candan'ın 4 aylık kocası kaçtı mı? Anne Umut Candan'dan yalanlama geldi
11:19 Biden: İsrail ile Hamas arasındaki insani ara uzatılabilir
11:14 Şadi Yazıcı ''Arkadaşlarıma vaadim var'' diyen öğrenciye unutamayacağı bir sürpriz yaptı
11:12 Klaassen'in menajeri Beşiktaş'ın kapısını çaldı! Çebi seçim sonrasını işaret etti
11:11 Çorum'da bir vatandaş özel mülkünden geçen yolu trafiğe kapattı
10:39 Yücel Yalçınkaya: Çekmeköy'ü bir dünya markası haline getireceğiz
10:31 3. kez annelik heyecanı yaşayan Wilma Elles, bebeğinin yüzüğünü ilk kez gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2023 12:44:26. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'de deprem etkisi yaratan sözler: Gerekiyorsa rehine ailelerini hapse atın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement