İsrail'de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı - Son Dakika

İsrail'de belirli bir uyuşturucu maddenin yasal olmasını savunan bir grup, başkent Tel Aviv'de içinde söz konusu uyuşturucu maddenin bulunduğu plastik poşetleri drone ile gökyüzünden bıraktı. O anlar kameraya yansıdı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, olayı, söz konusu uyuşturucu maddenin yasallaştırılmasını savunan 'Yeşil Drone' isimli grup gerçekleştirdi. İçinde söz konusu uyuşturucu maddenin bulunduğu poşetler başkent Tel Aviv'deki Rabin Meydanı üzerine drone ile gökyüzünden bırakıldı. Olayı gerçekleştiren grubun, uyuşturucu maddeyi drone ile gökyüzünden bırakmadan önce bir mesaj yayımladığı ve mesajda "Zamanı geldi. Bu bir kuş mu? Bu bir uçak mı? Hayır, bu gökyüzünden ücretsiz uyuşturucu madde dağıtan Yeşil Drone" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaydan kısa süre sonra açıklama yapan polisin, 30 yaşlarında 2 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi. Ayrıca, polisin olay yerine gelmesinden önce durum karşısında şaşkına dönen birçok kişinin gökyüzünden bırakılan paketleri topladığı belirtildi.