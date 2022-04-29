İsrail'de Düğün Çiçeği Hasadı Başladı - Son Dakika
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İsrail'de Düğün Çiçeği Hasadı Başladı

29.04.2022 10:47
İsrail'de Düğün Çiçeği Hasadı Başladı

KİRYAT SHMONA, 29 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona şehri yakınlarındaki düğün çiçeği tarlalarında hasat zamanı başladı.

KİRYAT SHMONA, 29 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona şehri yakınlarındaki düğün çiçeği tarlalarında hasat zamanı başladı.

İsrail'de Düğün Çiçeği Hasadı Başladı

İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona şehri yakınlarındaki düğün çiçeği tarlasındaki çiçekler, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)

İsrail'de Düğün Çiçeği Hasadı Başladı

İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona şehri yakınlarındaki düğün çiçeği tarlasında çiçekleri toplayan bir traktör, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)

İsrail'de Düğün Çiçeği Hasadı Başladı

İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona şehri yakınlarındaki düğün çiçeği tarlasında yürüyen bir kişi, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)

İsrail'de Düğün Çiçeği Hasadı Başladı

İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona şehri yakınlarındaki düğün çiçeği tarlasındaki çiçekler, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/ Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel İsrail'de Düğün Çiçeği Hasadı Başladı - Son Dakika


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