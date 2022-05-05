İsrail'de düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü - Son Dakika

İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın aktardığına göre, Elad kentindeki saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.
İsrail polisinin 2 kişi olduğu belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedildi.
Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırının yaşandığı bölgeye çevre bölgelerden takviye güvenlik ekipleri yönlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, net rakam verilmeksizin ölü ve yaralıların bulunduğu aktarılırken, saldırganların kimliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.
Kaynak: AA
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