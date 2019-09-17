İsrail'de erken seçim yapılırken plajlar da boş kalmadı
1 saat önce
İsrailliler, sıcak havanın tadını çıkarmak amacıyla genel seçimlerin gerçekleştiği gün alışveriş merkezlerine ve plajlara akın etti.
İsrailliler, sıcak havanın tadını çıkarmak amacıyla genel seçimlerin gerçekleştiği gün alışveriş merkezlerine ve plajlara akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:36
DAEŞ lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi TEKNOFEST ziyaretçilere kapılarını açtı TMO'ya 1-6 Eylül tarihinde fındık teslim eden üreticilerin paraları yatırıldı