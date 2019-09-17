Son Dakika Haberleri: İsrail'de erken seçim yapılırken plajlar da boş kalmadı
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İsrail'de erken seçim yapılırken plajlar da boş kalmadı

1 saat önce

İsrailliler, sıcak havanın tadını çıkarmak amacıyla genel seçimlerin gerçekleştiği gün alışveriş merkezlerine ve plajlara akın etti.

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İsrailliler, sıcak havanın tadını çıkarmak amacıyla genel seçimlerin gerçekleştiği gün alışveriş merkezlerine ve plajlara akın etti.

İsrail'de erken seçim yapılırken plajlar da boş kalmadı

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:36 
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