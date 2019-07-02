İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için...
1 saat önce
İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 47 polis yaralandı.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:39 Kaynak: AA
'de Etiyopya
asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 47 polis yaralandı.
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