Son Dakika Haberleri: İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için...
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İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için...

1 saat önce

İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 47 polis yaralandı.

İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için..., System.String[]
İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 47 polis yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:39 Kaynak: AA
Etiyopya, İsrail, Polis, Güncel
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