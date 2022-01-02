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İsrail'de eylül ayından bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

İsrail'de eylül ayından bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

02.01.2022 15:11
İsrail'de eylül ayından bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

İsrail'de Kovid-19 salgınında son bir günde 4 bin 197 yeni vaka tespit edildiği, bunun da eylül ayından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

İsrail'de Kovid-19 salgınında son bir günde 4 bin 197 yeni vaka tespit edildiği, bunun da eylül ayından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

İsrail Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, son 24 saatte 92 bin 500 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Test sonucu 4 bin 197 kişinin enfekte olduğu görülürken, bu, Eylül 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

İsrail'de önceki hafta toplam 9 bin 81 vaka, son haftada ise 26 bin 857 vaka tespit edilirken, son verilere göre ise vaka sayısı yaklaşık 3 kat arttı.

Başbakan Bennett: "Fırtına şimdi bize doğru geliyor"

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, yakın gelecekte, bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının görüldüğü salgının beşinci dalga dönemi içinde enfekte kişi sayısında artış olacağı konusunda uyardı.

Bennett, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede "çok yakında, günde on binlerce vaka tespit edileceğini" söyledi.

İsrail Başbakanı, "Hastanelerde artması beklenen kalabalığa paralel olarak, bir günde on binlerce doğrulanmış vaka durumunun lojistik olarak yönetilmesinin çok zor olacağı unutulmamalıdır. Kısacası, fırtına şimdi bize doğru geliyor." ifadelerini kullandı.

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Fırtına, İsrail, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de eylül ayından bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de eylül ayından bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika
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