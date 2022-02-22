İsrail'de fanatik Yahudi gruba üye genç kadının biyolojik ebeveyni Müslüman çıktı - Son Dakika

Kudüs'te Filistinlilere karşı provokatif olaylarda yer alan, fanatik Yahudi bir aktivist olarak tanınan Or Leibler'in biyolojik ebeveyninin Müslüman olduğu ortaya çıktı.

Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, "Yahudi üstünlükçü" bir gruba üye 22 yaşındaki genç kadın, biyolojik ebeveyninin Müslüman olduğunu öğrendikten sonra inançlarını yeniden gözden geçirmekte zorlandığını anlattı.

Leibler, beklenmedik bir şekilde asıl anne babasının Müslüman olduğunu öğrenmesine rağmen kendisini Yahudi kimliğiyle "gurur duyan biri" olarak tanımlıyor.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi genç kadın, işgal altındaki Doğu Kudüs'te giriştiği provokatif eylemlerle bölgedeki Müslümanlar ve Yahudiler arasında bilinen bir isim.

Leibler, İsrail'in güneyinde yaşamasına rağmen sık sık Kudüs'ün en olaylı bölgelerine İsrail bayrağıyla gelerek, üyesi olduğu "Leheva" adlı aşırı sağcı grubun eylemlerine katılıyor.

Doğu Kudüs'te İsrail'in evlerinden zorla çıkarmak istediği Filistinlilerin yaşadığı Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek fanatik eylemlerde ön safta yer alan Leibler'in faaliyetleri, provokasyon yaratma girişimi olarak yorumlanıyor.

30 günlükken evlat edinildi

Leibler, uyuşturucu bağımlısı olduğu söylenen biyolojik anne-babasının kendisine bakamaması üzerine 30 günlükken evlat edinildiğini öğrendi.

Üvey anne babasını "destekleyici ve sevecen" olarak niteleyen Leibler, 18 yaşında evi terk ederek onlarla bağlantısını kestiğini söyledi.

Leibler, "18 yaşına geldikten sonra onların yolunun benimkiyle aynı olmadığına karar verdim." dedi.

Üvey ebeveyninden ayrılmasının ardından Leibler, Lehava ile ilişkisinin yoğunlaştığını ve yavaş yavaş örgütün aktif bir üyesi haline geldiğini aktardı.

"O anda tüm dünyam başıma yıkıldı"

Leibler'in gerçek anne babasının kim olduğunu öğrenmesi ise 20 yaşında zorunlu askerlik görevi sırasında bir çocuk doğurduktan sonra evlat edinme dosyasını açmaya karar vermesiyle gerçekleşti.

Genç kadın, "Nereden geldiğimi bilmek istedim" diyerek sosyal hizmet kurumuna başvurmasının ardından, gerçek babasının Müslüman olduğunu, annesinin ise aslen Yahudi doğduğunu ancak kısa süre önce Müslümanlığı benimsediğini öğrendi.

O zaman 20 yaşında ve bekar bir anne olan Leibler, yaşadığı kimlik krizini, "O anda tüm dünyam başıma yıkıldı. Kimliğiniz aniden paramparça oluyor. Ben gerçekten neyim (diye soruyorsunuz)?" sözleriyle ifade etti.

Fanatik Yahudi aktivist, geçmişine dair öğrendiklerine rağmen bugün Yahudi kimliğinden ötürü "gurur duyduğunu" vurgulayarak, şöyle devam ediyor:

"Nasıl bir his olduğunu, Yahudi olmaktan ne kadar mutlu olduğumu tarif edemem. Bu, içimden gelen ve 'Yahudi olmakla gurur duyuyorum' diye bağırmak istememe neden olan bir şey. Kolay değil..Önceden aynanın karşısında durur ve kendime 'Ben Müslüman değilim, Müslüman olmam mümkün değil' derdim."

Leibler, geçmişi ve geleceği hakkında bazı cevaplar almayı umarak biyolojik ailesiyle de tanışmış.

Gerçek anne babasıyla karşılaşmasını "soğuk" olarak nitelendiren İsrailli genç kadın, kendini "oraya aitmiş gibi hissetmediğini" ve ailesine karşı bir "ilgi duymadığını" dile getirdi.

Ailesiyle tekrar yüzleşmek istiyor

Leibler, bir süre sonra bir arkadaşından biyolojik annesinin sosyal medyadaki videolarından birine yorum yaptığını gösteren bir mesaj aldığını kaydetti.

Annesi kızının Kudüs'te Filistinlilerle karşı karşıya geldiğini gösteren videoyu yayımlayarak, "Bu benim kızım, ondan utanıyorum." yorumunu yapmış.

Leibler, söz konusu yorumun kendisini aşırı inançlarına daha da yaklaştırdığını söyleyerek, "İşte o zaman bir sonraki seviyeye geçtim, yüzleşmeler aradım." dedi.

Ancak Leibler, genç bir bekar anne olarak, aradan geçen iki yılda, biyolojik ailesiyle olan ilişkisini bir kez daha yenilemeyi denemek istediğini söyledi. Genç kadın, onlarla tekrar karşılaşmasının ve yüzleşmesinin, bu konuya bir "son vermesini" sağlayabileceğini kaydetti.