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İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı - Son Dakika

İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı

15.06.2021 20:10

- İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşü Çıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı İsrail güçlerinin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı'nda fanatik Yahudi gruplar tarafından düzenlenen bayrak yürüyüşüne tepki gösteren Filistinlilere müdahalesi sonucu 27 kişi yaralandı.

- İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşü

Çıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı

KUDÜS - İsrail güçlerinin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı'nda fanatik Yahudi gruplar tarafından düzenlenen bayrak yürüyüşüne tepki gösteren Filistinlilere müdahalesi sonucu 27 kişi yaralandı. Olaylarda güvenlik önlemlerini arttıran İsrail güçleri, bölgeye yaklaşık 2 bin polis konuşlandırdı.

İsrail'de fanatik Yahudiler, tartışmalı bayrak yürüyüşü için bir araya gelmeye başladı. İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı'nda toplanan çok sayıda Yahudi nedeni ile Mescid-i Aksa çevresi demir bariyerler ile çevrilirken, Filistinliler ise, fanatik Yahudilerin Müslüman mahallesine girmemeleri için toplanma kararı almıştı. Yürüyüşe tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermi kullandı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesi sırasında 27 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi. Olaylar sırasında yerleşimci Yahudi grupları ise İsrail askerlerinin koruması altında bayrak yürüyüşü çerçevesinde Şam Kapısı'na gelerek ellerindeki İsrail bayrakları eşliğinde dans etti. Çıkan olaylarda çok sayıda Filistinli ise gözaltına alındı.

Ayrıca çıkabilecek olaylara karşı güvenlik önlemlerini arttıran İsrail güçleri alarm durumuna geçerek, bölgeye yaklaşık 2 bin polis konuşlandırdı. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 5 bin kişinin katılmasının beklendiğini kaydetti.

Bayrak yürüyüşü

Bayrak yürüyüşü, Im Tirtzu, Bnei Akiva, Ezra ve Ariel dini-Siyonist gençlik hareketlerinin yanı sıra Batı Şeria'daki çeşitli bölgesel konseyler de dahil olmak üzere bir dizi sağcı ve dini örgüt tarafından düzenleniyor. Yürüyüşe, aralarında Yahudiye ve Samarya Bölgesi ile Beerşeba, Bet Şean, Petah Tikva ve Bat Yam kentlerinin yer aldığı yaklaşık 29 bölgeden ve çoğunluğu fanatiklerden oluşan Yahudi gruplar katılacak. Şam Kapısı'nın önünde başlayacak yürüyüş kapsamında Yahudiler, daha sonra Eski Şehir'in duvarlarının dışındaki Yafa Kapısı'na ve Arap pazarının bulunduğu David Caddesi ve Zincir Kapısı Caddesi'ne ve son olarak "Ağlama Duvarı" olarak adlandırdıkları Burak Duvarı'na yürüyecek.

Öte yandan eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesi, görevi bırakmadan günler önce polis tarafından daha önce izin verilmeyen ve İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları yeniden alevlendirmesi korkusu ile rafa kaldırılan "bayrak yürüyüşüne" izin vermişti.

Hamas'ın tüm uyarılarına rağmen 10 Mayıs'ta fanatik Yahudiler tarafından yapılan yürüyüş nedeni ile İsrail-Filistin arasında 11 gün süren çatışmaların fitili ateşlenmişti.

İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı
İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı

Yahudi, İsrail, İşgal, Kudüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'de fanatik Yahudilerden bayrak yürüyüşüÇıkan olaylarda 27 Filistinli yaralandı - Son Dakika


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