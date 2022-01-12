İsrail'de, Filistinli bedevilerin yaşadığı bölgelerde yürütülen ağaçlandırma kampanyasına tepki - Son Dakika

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde, siyonist Yahudi Ulusal Fonu'nun, sağcı Likud Partisi milletvekilleriyle, Filistinli bedevilerin yaşadığı köylerde ağaç dikme kampanyası başlatması şiddetli protestolara yol açtı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberinde, protestoların ikinci gününde, polise taş attığı gerekçesiyle 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Göstericilerin lastik yaktığı, ana yolları kapattığı ve bir polis aracını ateşe verdiği ifade edildi.

Negev bölgesinde, iş makinelerinin Filistinli bedevilerin yaşadığı alanlarda toprakları sürme görüntüleri basına yansıdı.

İsrail'in resmi olarak statülerini tanımadığı, elektrik, su ve diğer altyapı hizmetlerinden yoksun bıraktığı bedevi köylerinde yürütülen ağaçlandırma kampanyası, bedevilerin buralardan çıkarılma çabası görüldüğü için tepki çekti.

Koalisyon ortağı Ra'am Partisinden oylamalara katılmama tehdidi

İsrail'de Başbakan Naftali Bennett'in kurduğu hükümette yer alan, İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinden Birleşik Arap Listesi (Ra'am Partisi) Başkanı Mansur Abbas, bu kampanyaya tepki olarak meclisteki oylamalara katılmama tehdidinde bulundu.

Yerel basındaki haberlerde, Ra'am Partisi olmaksızın Bennett koalisyonunun meclis çoğunluğunu yitireceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Yair Lapid de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır terkedilen Negev bölgesi ve ihmal edilen bedevilerin sorunlarının bir günde çözülemeyeceği, İsrail'in devlet toprağına ağaç dikmesi gerektiği ancak bölge sakinlerinin yaşamlarına zarar vermemesi gerektiği" değerlendirmesinde bulundu.

Kampanyada öncü konumdaki Likud Partisinin lideri Binyamin Netanyahu ise "İsrail, toprağına kimsenin ağaç dikmesine engel olmayacak." ifadesiyle Bennett'ten koalisyon ortağını kınamasını istedi.

Ra'am Partisi lideri Abbas, bölgeye yaptığı ziyarette, Netanyahu'nun hükümeti döneminde Necef Çölü'nde üç Arap köyünün resmi olarak tanınmasına razı olduğu açıklamasıyla eski başbakana karşılık verdi.

Koalisyon içindeki diğer sağ partilerden bazı isimler de Abbas'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Öte yandan, Necef Çölü'ndeki Filistinli bedevilerin bir araya geldiği sivil toplum örgütü, siyonist örgütlerin bu çabalarına karşı sivil direnişin artırılması yönünde çağrı yaptı, gözaltına alınanlar arasında reşit olmayan 7 kişi ve 2 kız çocuğunun bulunduğuna dikkati çekti.

Necef bölgesindeki Arap köylerine elektrik ve su gibi hayati altyapı hizmetlerini sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Necef Çölü'nde, tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyü bulunuyor.