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İsrail'de Filistinli tutuklulara işkence iddiaları: Sorgu sırasında hastanelik edinceye kadar dayak
13 dakika önce
İşgal altındaki Batı Şeria'da geçen ağustos ayında bir İsrailli genç kızın ölümüne sebep olan bombalı saldırının şüphelisi üç kişinin avukatı ve yakınları sorgulamalar boyunca yetkililerin işkence yaptığını söyledi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da geçen ağustosta bir İsrailli genç kızın ölümüne sebep olan bombalı saldırının şüphelisi üç Filistinlinin avukatı sorgulamalar boyunca müvekkillerine işkence yapıldığını iddia etti.
İsrail istihbarat kurumu The Shin Bet, tutuklanan 44 yaşındaki Samer Armeed'in 23 Ağustos'taki saldırıda bombayı yapan kişi olduğunu, Kasım Barghouti'nin eyleme dahil olduğunu, Valid Hanatşeh'in ise grubun silahlı kolunda komutanlık yaptığı gerekçesiyle zanlıları tutukladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:44
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