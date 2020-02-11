İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı beldede ırkçı saldırı - Son Dakika
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İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı beldede ırkçı saldırı

6 saat önce

Fanatik Yahudiler, ülkenin kuzeyinde İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bir beldede 70 araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı beldede ırkçı saldırı, System.String[]

Fanatik Yahudiler, ülkenin kuzeyinde İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bir beldede 70 araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup fanatik Yahudi sabah erken saatlerde İsrail'in kuzeyindeki Celile kentine bağlı Çeş beldesine baskın düzenledi.

Fanatik Yahudiler bazı evlerin duvarlarına Arapları hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazdı, Filistinlilere ait 70 araca zarar verdi.

Öte yandan İsrail polisi, kaçan saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistinlilerin yaşadığı yerleşimlere saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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