İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı beldede ırkçı saldırı - Son Dakika

Fanatik Yahudiler, ülkenin kuzeyinde İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bir beldede çok sayıda araca lastiklerini keserek veya üzerine ırkçı sloganlar yazarak zarar verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup fanatik Yahudi sabahın erken saatlerinde İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kasım beldesine baskın düzenledi.

Fanatik Yahudiler, çok sayıda aracın lastiğini keserken, bazılarının üzerine de İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef alan ırkçı sloganlar yazdı.

İsrail polisi, kaçan saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistinlilerin yaşadığı yerleşimlere de saldırılar gerçekleştiriyor.