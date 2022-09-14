İsrail'de yeni kamuoyu yoklamasına göre seçimlerde Netanyahu cephesi 60, Lapid 55 sandalye alıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'de yeni kamuoyu yoklamasına göre seçimlerde Netanyahu cephesi 60, Lapid 55 sandalye alıyor

14.09.2022 03:00
İsrail'de yeni kamuoyu yoklamasına göre seçimlerde Netanyahu cephesi 60, Lapid 55 sandalye alıyor

İsrail'de gelecek seçimlere dair yapılan kamuoyu yoklamasına göre, eski Başbakan ve Likud Partisi Başkanı Binyamin Netanyahu cephesinin Parlamento'da 60, Geçici Başbakan Yair Lapid'in başındaki Bir Gelecek Var Partisi liderliğindeki ittifak ise 55 sandalye alıyor.

İsrail'de gelecek seçimlere dair yapılan kamuoyu yoklamasına göre, eski Başbakan ve Likud Partisi Başkanı Binyamin Netanyahu cephesinin Parlamento'da 60, Geçici Başbakan Yair Lapid'in başındaki Bir Gelecek Var Partisi liderliğindeki ittifak ise 55 sandalye alıyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) adına iki gün önce yaptırıldığı belirtilen kamuoyu yoklamasının sonuçları açıklandı.

Kamuoyu sonuçlarına göre, seçimlerde Netanyahu'nun liderliğindeki cephede bulunan Dini Siyonizm 12, Şas 9 ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partisinin ise 7'şer sandalye alması bekleniyor.

Buna karşılık, Lapid'in başında olduğu Bir Gelecek Var Partisi'nin kamuoyu yoklamasında ilk kez 24 sandalye alacağı ortaya çıkarken, ittifakındaki diğer partilerle Parlamentoda toplam 55 sandalyeye sahip olacağı kaydedildi.

İsrail'deki 3 Arap partisinin oluşturduğu Birleşik Arap Listesi'nin kamuoyu yoklamasına göre 5 sandalye almasının beklendiği belirtildi. Birleşik Arap Listesi, Netanyahu'ya katılmayı redderken, Lapid'in kuracağı bir hükümetle birlikte olacağına dair henüz bir işaret vermedi.

Netahyahu cephesinde Likud, Dini Siyonizm, Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partileri bulunuyor. Muhalif cephede ise Yeni Umut, İsrail Evimiz, Yamina, Bir Gelecek Var, Mavi Beyaz, İşçi, Meretz partileri ile Birleşik Arap Listesi bulunuyor.

Hükümet kurmak için meclisteki 120 milletvekilinden en az 61'inin güvenoyunu alması gerekiyor.

Seçimlerin gelecek kasım ayı başında yapılması planlanıyor.

YORUMLAR
500
İsrail mahkemesinden Filistinli gazeteci Goşe'ye ev hapsi İsrail mahkemesinden Filistinli gazeteci Goşe'ye ev hapsi İsrail, Gazze açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı İsrail, Gazze açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı
Kaynak: AA

Parlamento, Yair Lapid, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de yeni kamuoyu yoklamasına göre seçimlerde Netanyahu cephesi 60, Lapid 55 sandalye alıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak şehit düşen 50 Azerbaycan askeri için taziyelerini iletti
00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvurular nasıl yapılıyor? Bugün itibarıyla başladı
00:19 Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sakarya' gafına Muharrem İnce'den olay yorum: Bu duruma üzülüyorum
00:04 Evliliğinin sona ereceği öne sürülen Hadise'nin paylaşımına yorum yağdı
23:41 Yıllar sonra yeniden gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın fit görüntüsü şaşırttı
23:17 Acun Ilıcalı'nın Survivor finalinin reklam arasında anlaştığı futbolcu göz dolduruyor
22:36 Kaleme sinirlenen Kral Charles odayı terk etti: Lanet şeye tahammül edemiyorum
22:25 Dibimize kadar geldi! Komşuda koronavirüsün yeni alt varyantı BA.2 tespit edildi
22:04 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sürpriz buluşma! İttifak söylentileri vardı
21:34 6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik blokaj var mı? Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na açık açık soruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 03:00:37. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de yeni kamuoyu yoklamasına göre seçimlerde Netanyahu cephesi 60, Lapid 55 sandalye alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement