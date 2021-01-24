İsrail'de gençler de Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - Son Dakika

İsrail'de gençler de Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı

24.01.2021 19:32
İsrail'de gençler de Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı, System.String[]

İsrail hükümeti, korona virüse (Covid-19) karşı aşılama kampanyasında gençlere de aşı uygulamaya başladı.

İsrail hükümeti, korona virüse (Covid-19) karşı aşılama kampanyasında gençlere de aşı uygulamaya başladı. İsrail, dünyada gençlere Covid-19 aşısı uygulayan ilk ülkelerden oldu.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aralarında İsrail'in de bulunduğu birçok ülkede aşılama kampanyaları devam ediyor. Toplamda 9 milyondan fazla nüfusa sahip İsrail'de başlatılan Covid-19 aşılama kampanyasında Pfizer-BioNTech Covid-19 aşıları, dün ilk olarak gençlere de uygulanmaya başlandı. Yeni aşılama kararının ardından İsrail, dünyada gençlere Covid-19 aşılaması yapan ilk ülkeler arasına girdi.

İSRAİL'DE 2 MİLYON 500 BİNDEN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl 19 Aralık'ta başlayan aşılama kampanyasında, şu ana kadar toplam 2 milyon 500 binden fazla vatandaşa aşı yapıldığını ifade etti. Bakan Edelstein, aşılama yapılan vatandaşlar arasında 1 milyon kişinin, ilk dozun ardından 3 hafta sonra alınması gereken 2. dozun uygulandığını belirtti.

"AŞILAR UMUT VERİCİ"

Sağlık Bakanı Edelstein, Pfizer-BioNTech Covid-19 aşılarının ilk dozunun uygulandığı vatandaşlarda, Covid-19'a yakalananların olduğunu fakat bu kişilerde daha hafif salgın belirtileri gözlendiğini ve hastaneye kaldırılma oranının da azaldığını belirtti. Bakan Edelstein, yürütülen araştırma sonucunda aşının ilk dozunun yüzde 30 koruma sağladığını aktararak, durumu "umut verici sonuçlar" olarak nitelendirdi.

Aşılama kampanyasında daha yolun başında olunduğuna dikkat çeken Bakan Edelstein, "Daha aşılama kampanyasının başındayız. Covid-19 aşısının ilk dozunu vurulan vatandaşlarının bazıları Covid-19'a yakalandığını gördük. Her türlü bilgiyi topluyoruz" ifadelerini kullandı.

EDELSTEİN, VATANDAŞLARI UYARDI

Sağlık Bakanı Edelstein, ülkede birçok vatandaşın kısıtlamaları dikkate almadığını, bu nedenle ülkede Covid-19 vakalarındaki azalma oranın çok yavaşladığına dikkat çekti. Son verilerin ardından Bakan, İsrail vatandaşlarının 3. karantinaya dayanmaları konusunda çağrıda bulundu.

İSRAİL'DE YENİ COVİD-19 ÖNLEMLERİ KAPIDA

Aynı zamanda aşılama kampanyasındaki aşılama hızı ile liderliğe oturan İsrail, tek uluslararası havalimanını geçici olarak kapatmayı planlıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Covid-19'un yeni mutasyonunun ülkeye girmesini engellemek için ülkenin tek uluslararası havalimanını en az 2 hafta süre ile kapatılmasının planladığını belirtti. Kabinenin, havalimanının kapatılması hakkındaki teklifi oylamak üzere bugün toplanması bekleniyor.

Netanyahu'nun teklifi çerçevesinde, insani ve özel nedenlere sahip uçuşlar ile kargo uçuşlarının yasaktan etkilenmeyeceği belirtildi.

İsrail'de açıklanan son verilere göre, son 24 saatte bin 136 yeni vaka görülmesinin ardından toplam vaka sayısı 595 bin 97'ye, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 4 bin 361'e yükseldi.

-İHA-

Koronavirüs, Aralık, Pfizer, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail'de gençler de Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - Son Dakika


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