İsrail'de genel seçimlere doğru - TEL - Son Dakika
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İsrail'de genel seçimlere doğru - TEL

6 saat önce

İsrail Meclisindeki en büyük üçüncü grup olan Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Filistin asıllı Milletvekili Ayman Odeh, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak genel seçimler kampanyası çerçevesinde başkent Tel Aviv'de konuşma yaptı.

İsrail Meclisindeki en büyük üçüncü grup olan Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Filistin asıllı Milletvekili Ayman Odeh, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak genel seçimler kampanyası çerçevesinde başkent Tel Aviv'de konuşma yaptı.

İsrail'de genel seçimlere doğru - TEL

Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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