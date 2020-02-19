İsrail'de genel seçimlere doğru - TEL - Son Dakika

İsrail Meclisindeki en büyük üçüncü grup olan Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Filistin asıllı Milletvekili Ayman Odeh, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak genel seçimler kampanyası çerçevesinde başkent Tel Aviv'de konuşma yaptı.