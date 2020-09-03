İsrail'de gökten uyuşturucu yağdı - Son Dakika

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de uyuşturucunun yasallaşmasını isteyen bir grup drone ile onlarca paket uyuşturucuyu sokaklara attı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de uyuşturucunun yasallaşmasını destekleyen "Green Glider" adlı grup drone yardımı ile onlarca paket keneviri sokaklara attı. İsrail Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, başkentte bulunan Rabin Meydanı'nda insansız hava aracı kullanan 30'lu yaşlarda iki kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını aktardı. Sözcü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

(İHA)