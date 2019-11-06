İsrail'de gözaltında bulunan iki Ürdünlü serbest bırakıldı

İsrail'de iki ayı aşkın süredir gözaltında bulunan ve Tel Aviv ile Amman arasında gerilime neden olan iki Ürdün vatandaşı serbest bırakıldı.

İsrail'in "I24news" kanalında yayınlanan haberde, İsrail'de gözaltında tutulan Ürdün vatandaşları Hibe el-Lebedi ve Abdurrahman Meri'nin bu sabah serbest bırakıldığı belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lebedi ve Meri'nin ilerleyen saatlerde ülkelerine döneceğini kaydetti.

Konuya ilişkin İsrail makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ürdün, İsrail'de hukuksuz olarak gözaltında tutulduğunu belirttiği iki vatandaşının serbest bırakılması taleplerine cevap verilmemesi üzerine 29 Ekim'de Tel Aviv'deki Büyükelçisi'ni ülkeye çağırmıştı.

Aynı gün açıklama yapan Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ilgili mercilerin yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bir İsrail vatandaşını gözaltına aldığını duyurmuştu.

İsrail güvenlik güçleri, Ürdün vatandaşı Hibe el-Lebedi'yi 20 Ağustos'ta, Abdurrahman Meri'yi de 2 Eylül'de, Ürdün ile Batı Şeria'yı birbirine bağlayan Kral Hüseyin Köprüsü'nü geçmelerinin ardından gerekçe göstermeksizin gözaltına almıştı.