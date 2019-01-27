Son Dakika Haberleri: İsrail de Guaido'yu Venezuela'nın 'Geçici Başkanı' Olarak Tanıdı

İsrail de Guaido'yu Venezuela'nın 'Geçici Başkanı' Olarak Tanıdı

1 saat önce

İsrail, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

İsrail de Guaido'yu Venezuela'nın 'Geçici Başkanı' Olarak Tanıdı, System.String[]
İsrail, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajla, ülkesinin, Guaido'yu Venezuela'nın "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını bildirdi.

Netanyahu açıklamasında, "İsrail de ABD, Kanada, birçok Latin Amerika ülkesi ve Avrupa ülkesine katılarak Venezuala'daki yeni yönetimi tanıdı." ifadesini kullandı.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistinlilere karşı uyguladığı baskı ve ihlaller nedeniyle sık sık İsrail'i hedef alan açıklamalar yapıyordu.

Venezuela'da hafta içi muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere neden olmuştu.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve ABD başta olmak üzere aralarında Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala'nın da olduğu bazı ülkeler tarafından Guaid "geçici devlet başkanı" olarak tanınmıştı. Türkiye, Meksika, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:40 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Venezuela, Güncel
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