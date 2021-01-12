İsrail'de günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

İsrail'de, son 24 saatte 9 bin 589 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kaydedilirken, toplam vaka sayısı 500 bini aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 126 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bunlardan 9 bin 589'unun pozitif çıktığı belirtildi.

Bu, ülkede ilk vakanın tespit edildiği Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olurken, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de toplam vaka sayısı 504 bin 269'a yükseldi.

Son bir günde 19 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 3 bin 704'e çıktığı ifade edildi.

Hastalardan 1027'sinin durumunun ağır olduğu, 425 bin 926 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı da 1 milyon 854 bine ulaştı.

Aktif vaka sayısında sert yükseliş

İsrail'de geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerde yaşanan artış nedeniyle 74 bin 639'a çıktı.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de 3. kez karantina ilan etmişti.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail yönetimi, 7 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.