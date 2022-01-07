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İsrail'de günlük vaka sayısı 17 bine dayandı - Son Dakika

İsrail'de günlük vaka sayısı 17 bine dayandı

07.01.2022 18:06
İsrail'de günlük vaka sayısı 17 bine dayandı

İsrail'de, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 16 bin 830 yeni vaka tespit edildi.

İsrail'de, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 16 bin 830 yeni vaka tespit edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantıyla artışa geçen son verileri açıkladı.

Açıklamada, son 24 saatte 16 bin 830 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve salgının başından beri virüs kaynaklı ölümlerin 8259'a ulaştığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun haberine göre, İsrailli uzmanlar, iki hafta içinde ülkedeki Kovid-19 vakalarının bir milyona çıkmasını beklediklerini açıkladı.

İsrail'deki aktif vaka sayısının şu anda 80 binin altında seyrettiğine işaret edilen haberde, uzmanların, vaka sayılarının artmasıyla kurumların çalışmasının sekteye uğrayabileceği yönündeki uyarılarına yer verildi.

Haberde ayrıca, İsrail Sağlık Bakanlığı'nın, Kovid-19'a bağlı ağır hastaların çoğunluğunda daha hafif seyreden Omicron varyantına rastlanmaması ve ekseriyetinde Delta varyantının tespit edilmesini göz önünde bulundurduğuna dikkat çekildi.

Kovid-19'un Omicron varyantının giderek yayıldığı İsrail'de vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 360 artmıştı.

Vaka sayılarının hafta başında 10 binin üzerine çıkmasıyla Eylül 2020'nin başından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşılmıştı.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayılarının yüksek seviyelere çıkmasıyla sağlık merkezlerindeki yoğunluğun artması üzerine test uygulamalarında değişikliğe gidileceği duyurulmuştu.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı test merkezlerinde, sadece aşı olanlar değil, enfekte kişiyle temaslı olan aşı yapmamış kişilerin de PCR testi yerine hızlı antijen testi yapmalarına izin verileceği bildirilmişti.

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Sağlık Bakanlığı, Omicron, İsrail, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de günlük vaka sayısı 17 bine dayandı - Son Dakika


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