İsrail'de güvenlik birimleri ramazanda Kudüs'te gerilimi düşürme yönteminde farklı görüşte - Son Dakika
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İsrail'de güvenlik birimleri ramazanda Kudüs'te gerilimi düşürme yönteminde farklı görüşte

15.03.2022 18:54
İsrail'de güvenlik birimleri ramazanda Kudüs'te gerilimi düşürme yönteminde farklı görüşte

İsrail'de polis ve ordunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ramazan ayında Filistinlilerle gerilimin artmasını önlemek için daha sert ve kolaylaştırıcı tutum konusunda fikir ayrılığı yaşadığı bildirildi.

İsrail'de polis ve ordunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ramazan ayında Filistinlilerle gerilimin artmasını önlemek için daha sert ve kolaylaştırıcı tutum konusunda fikir ayrılığı yaşadığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde ramazan ayında Filistinlilerle gerilimin tırmanmasına ilişkin "önlemler" için İsrail ordusu ve polisinin de yer aldığı farklı güvenlik birimleriyle görüşmeler yaptı.

Haberde, görüşmeler sonunda ordu ve polis birimlerinden rütbeli isimler arasında "temel fikir ayrılıklarının gün yüzüne çıktığı" belirtildi.

Habere göre, İsrail ordusu gerilimi düşürmek için işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 45-60 yaş arası Filistinlilerin, Doğu Kudüs'e geçiş izinleri olmasa da Mescid-i Aksa'ya gelmelerine müsaade edilmesini önerdi.

Buna karşın, İsrail polisinin, Doğu Kudüs'e ulaşana kadar kurulan güvenlik kontrol noktalarında izni olmayan kimsenin geçişine müsaade edilmemesini savunduğu aktarıldı.

İsrail polisi ve ordusunun Filistinli çocuklar konusunda da ayrıştığı aktarıldı. Ramazan ayında, İsrail ordusunun, 14 yaşına kadar "izne bakılmaksızın" tüm çocukların Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine müsaade edilmesi gerektiğini savunduğu, polisin ise yaş sınırının 12'ye indirilmesini istediği ifade edildi.

Başbakan Bennett'in İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet ile yapacağı görüşmenin ardından ramazan ayındaki uygulamalar konusunda son kararı vereceği belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrail'de polisten sorumlu Kamu Güvenliği Bakanı Omar Bar-Lev'in gelecek günlerde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşerek ramazan ayına ilişkin uygulamaları ele almalarının beklendiği kaydedildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesi ve özellikle Şam Kapısı'nda İsrail polisinin geçen yılki uygulamaları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya akşam saatlerinde müdahale etmesiyle, Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında toplumsal olaylar patlak vermişti. Olaylar, İsrail'in Gazze'ye askeri saldırısıyla sonuçlanmış ve dünyanın gündemine gelmişti.

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Doğu Kudüs, İsrail, Polis, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de güvenlik birimleri ramazanda Kudüs'te gerilimi düşürme yönteminde farklı görüşte - Son Dakika


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