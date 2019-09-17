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İsrail'de halk sandık başında

1 saat önce

İsrail'de bugün erken genel seçimler yapılıyor.

İsrail'de halk sandık başında, System.String[]

İsrail'de bugün erken genel seçimler yapılıyor. Seçim yarışının Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud ile eski Genelkurmay Başkanı Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında geçmesi bekleniyor.İsrail'de yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmen 120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'in yeni üyelerini seçmek üzere bugün sandık başına gidiyor. Erken genel seçimler için TSİ ile 07.00'da başlayan oy verme işlemleri saat 22.00'da sona erecek. Seçmenler, farklı partilerin oluşturduğu 30 liste arasından seçim yapacak. Bu partilerin üçte birinin yüzde 3,25 seçim barajını aşarak parlamentoya girmesi bekleniyor. Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı'nın oyları başa baş


Kamuoyu yoklamaları Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın seçimi başabaş tamamlayacağını gösteriyor. Evimiz İsrail (İsrael Beiteinu) partisinin lideri Avigdor Lieberman'ın ise vereceği destek ile hangi partinin hükümeti kuracağı konusunda belirleyici bir rol oynayacağı tahmin ediliyor. Milliyetçi çizgideki Lieberman, erken seçimler öncesinde Likud ve Mavi-Beyaz İttifakı'nın oluşturacağı büyük koalisyondan yana olduğunu gösteren açıklamalarda bulunmuştu. Gantz ise Netanyahu başbakanlığı üstlenmediği takdirde, Likud ile koalisyona gidebileceklerinin sinyalini vermişti. Seçimler sonrasında Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in en çok oyu alan partiye hükümeti kurma görevi vermesi öngörülüyor. İsrail'de Nisan ayında yapılan genel seçimler sonrasında en yüksek oyu alan Netanyahu yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmiş, ancak sağcı ve dindar partilerin katılımı ile koalisyon hükümeti kurmakta başarısız olmuştu. Nisan seçimleri sonrasında Netanyahu'ya destek veren eski Savunma Bakanı Lieberman'ın Ultra-Ortodoks erkeklerin de zorunlu askeri hizmeti yapması yönündeki talebi Ultra-Ortodoks partiler tarafından reddedilmiş, hükümetin kurulamaması üzerine de parlamento kendini feshetmişti. Filistin açısından durum


Ülkenin ve halkın güvenliğine yönelik tutumları açısından Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı arasında büyük bir fark bulunmadığı için, seçim sonuçlarının Filistin konusunda değişiklik yaratması beklenmiyor. Bu nedenle de Filistinle barış sürecinin yakın bir gelecekte canlandırılması ihtimal dışı olarak görülüyor. AFP,dpa/JD,SÖ

(c)

İsrail, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:33 
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